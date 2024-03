PM mata dois homens em São Vicente, e Operação Verão chega a 45 óbitos

No confronto, dois homens ainda não identificados foram atingidos por disparos. Eles foram socorridos, mas morreram no hospital

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Dois homens morreram em suposto confronto com policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), na noite desta quarta-feira (13), em São Vicente, no litoral de São Paulo. Com isso, o total de mortos na Operação Verão chegou a 45.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar recebeu denúncia de que havia um grupo armado na rua João Ribeiro, no bairro Itararé. Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a tiros, segundo a pasta da segurança.

No confronto, dois homens ainda não identificados foram atingidos por disparos. Eles foram socorridos, mas morreram no hospital.

Com eles, ainda segundo a SSP, foram apreendidos dois revólveres, uma mochila com drogas e um rádio comunicador. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, legítima defesa, tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

A Operação Verão teve início após a morte do soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo, 35, no dia 2 de fevereiro. O policial foi assassinado durante patrulhamento em uma favela de palafitas na periferia de Santos.

A Ouvidoria da Polícia de São Paulo disse ter encaminhado 27 ofícios para a Secretaria da Segurança Pública relatando possíveis abusos durante ações da Polícia Militar na Baixada Santista entre os meses de janeiro e março.

Na última semana de janeiro ao menos sete pessoas foram mortas em Guarujá, Cubatão, Praia Grande e São Vicente em circunstâncias semelhantes.

A gestão Tarcísio de Freitas declarou que todos os casos de mortes em confronto são rigorosamente investigados pela Polícia Civil e Militar, com acompanhamento do Ministério Público e Poder Judiciário.

Diante da violência que atinge a região, organizações de direitos humanos denunciaram na ONU as ações da PM no litoral. Na última sexta (8), o governador chegou a dizer “não estar nem aí” para as possíveis denúncias de violações que foram apresentadas para o colegiado internacional.

Após o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, dizer não reconhecer excessos por parte da PM, a Ouvidoria da Polícia disse ter encaminhado para gestão Tarcísio 27 queixas de abusos durante a operação entre janeiro e fevereiro.

A 3ª fase da Operação Verão, iniciada no dia 7 de fevereiro com o objetivo de asfixiar o crime organizado na Baixada Santista, de acordo com a SSP, permanece em andamento por tempo indeterminado.

Desde o início da 1ª fase da ação, em 18 de dezembro, 912 criminosos foram presos, incluindo 354 procurados pela Justiça, e 654,8 quilos de drogas retiradas das ruas. Além disso, 93 armas ilegais, incluindo fuzis de uso restrito, foram recolhidos, segundo a pasta.

“Até o momento, 45 pessoas morreram em confronto com a polícia, entre elas o líder de uma facção criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, tribunal do crime e atentado contra agentes públicos. Todos os casos de mortes em confronto são rigorosamente investigados pela Polícia Civil e Militar, com acompanhamento do Ministério Público e Poder Judiciário”, destacou.