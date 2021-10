PM acha 430 kg de cocaína em imóvel com anúncio para locação de brinquedos em SP

Segundo a PM, essa foi a maior apreensão de cocaína feita pelo batalhão neste ano na cidade de São Paulo

A Polícia Militar apreendeu 480 kg de cocaína na tarde de terça-feira (5) na zona leste da cidade de São Paulo. Parte do entorpecente estava armazenado em sacos plásticos no interior do imóvel. A apreensão foi feita por PMs do 4º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). Um homem, que não teve identidade e idade revelados, foi preso.

Segundo a PM, essa foi a maior apreensão de cocaína feita pelo batalhão neste ano na cidade de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, após denúncia anônima os PMs foram a uma residência no bairro da Ponte Rasa. O local tinha na fachada o anúncio de uma empresa de locação de brinquedos para festas infantis, bem como dois veículos devidamente caracterizados da empresa.

Um homem que estava no local, segundo a polícia, disse que recebia R$ 5.000 por mês para preparar e armazenar a droga. Foram encontradas duas máquinas que embalavam automaticamente a cocaína para o comércio ilícito. “O local era monitorado por câmeras, tinha os portões lacrados para dificultar a visualização e um sistema para disfarçar o cheiro do entorpecente”, disse a PM.

Ao todo, foram contabilizados 735 mil papelotes de cocaína e mais 115 embalagens de 1 kg cada, totalizando 480 kg. A apreensão está avaliada em aproximadamente R$ 10 milhões segundo a Polícia Militar.