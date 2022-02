Pista central da marginal Tietê será liberada às 17h desta quinta (3), diz governo de SP

Após a concretagem da cratera, uma análise no local demonstrou que o terreno está estável, possibilitando a reabertura da pista central

A pista central da marginal Tietê, que está interditada entre as pontes do Piqueri e da Freguesia do Ó, na zona oeste de São Paulo, será liberada às 17h desta quinta-feira (3), segundo Secretaria dos Transportes Metropolitanos. A via está fechada deste a manhã de terça (1º), após uma cratera se abrir na pista local em decorrência do rompimento de um coletor de esgoto nas obras da linha 6-laranja do metrô.

Segundo a gestão João Doria (PSDB), após a concretagem da cratera, uma análise no local demonstrou que o terreno está estável, possibilitando a reabertura da pista central. “Com isso, não será necessária a instalação de estacas para contenção da pista local da marginal Tietê”, afirmou.

Mais cedo, a secretaria afirmou que a liberação da via dependia da análise para estabelecer a necessidade da colocação de estacas para contenção da área da cratera, na pista local.

A cratera foi preenchida com 4.000 m³ de concreto, o equivalente a 650 caminhões betoneira. Além disso, foram despejados 12 mil m³ de pedras no poço de ventilação da linha 6-laranja, o que corresponde a 1.200 caminhões basculantes.

A pasta diz ainda que serão instalados tapumes de proteção no local do acidente para preservar a área, permitir a limpeza do espaço e evitar que a curiosidade de motoristas cause lentidão no trânsito. Pela manhã, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que a pista local deve continuar bloqueada ao menos até 31 de março.

A secretaria e a Sabesp dizem acompanhar o andamento dos trabalhos do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) para apurar possíveis causas do acidente no poço de ventilação e do rompimento da tubulação de esgoto ao lado das obras.

Na terça, a cratera se abriu ao lado de um poço da obra do metrô, após o rompimento da tubulação de esgoto, quando o tatuzão, equipamento responsável pela escavação dos túneis do metrô, passava cerca de três metros abaixo.

O esgoto inundou o poço de ventilação da obra e fez ceder parte do asfalto da pista local da marginal. A causa do rompimento está sendo investigada.

Em nota, a secretaria a Sabesp disseram que tem início nesta quinta o bombeamento do esgoto que está na saída de emergência e nos túneis da obra

As bombas transportarão o esgoto para o coletor localizado na margem direita (oposta ao acidente) do rio Tietê.

Parte do esgoto também vai ser bombeada para o interceptor um interceptor que está substituindo provisoriamente o que foi danificado no acidente.

Trânsito

Por causa da interdição nas pistas local e central, desde a manhã de terça-feira, o trânsito está sendo concentrado na pista expressa da via, inclusive o de caminhões e veículos pesados.

Com obras paradas desde 2018, o trecho norte do Rodoanel, com 44 km extensão, seria opção para acesso à região de Guarulhos, na Grande SP, Rio de Janeiro e Minas Gerais, sem que motoristas que viessem do interior ou outros estados tivessem de passar pela marginal Tietê.

O decreto que autoriza a abertura de licitação para a conclusão do trecho norte foi publicado no último dia 22. A obra se arrasta há mais de 20 anos e virou símbolo de suspeitas de corrupção. No governo, a previsão é a de que parte das obras seja entregue 12 meses após a assinatura do contrato, e o restante em 24 meses.

Com o acidente na obra do metrô, os veículos que chegam à capital vindos das rodovias Presidente Dutra, Fernão Dias, Bandeirantes, Anhanguera e Castello Branco estão sendo direcionados para o Rodoanel e o mini-anel viário, formado pelas avenidas Salim Farah Maluf, Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, Juntas Provisórias, Presidente Tancredo Neves e dos Bandeirantes.

A pista local da marginal está com o trânsito desviado para o corredor das avenidas Ermano Marchetti e Marquês de São Vicente, na altura da ponte do Piqueri, e retorna para a marginal pela praça Pedro Corazza, na altura da ponte da Freguesia do Ó.

Já os veículos que trafegam pela pista central estão sendo desviados para a expressa na altura do canteiro de obras, somente, retornando para a pista central a seguir. A partir das 17h desta quinta, poderão seguir direto. Em razão da interdição, a CET suspendeu o rodízio de veículos e de caminhões, bem como Zonas Máximas de Restrição de Caminhões e Fretados, até a próxima sexta-feira (4). A Zona Azul e a proibição de circulação de veículos pelos corredores e faixas exclusivas de ônibus estão mantidas.