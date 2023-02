Piloto que servia ao PCC é morto em ação da PM de Goiás

Ele foi o piloto do helicóptero que transportou para a morte Rogério Jeremias, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, em 2018

Felipe Ramos, de 36 anos, foi morto a tiros, na tarde desta sexta-feira (17), em uma ação da Polícia Militar em Goiás.

Ele foi o piloto do helicóptero que transportou para a morte Rogério Jeremias, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, em 2018.Os dois eram líderes do PCC à época e foram levados até Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza (CE), onde foram mortos a tiros.

Felipe estava em uma propriedade rural com mais dois homens em Abadia de Goiás, região metropolitana de Goiânia. Os três morreram após um confronto com a PM. No local, a polícia apreendeu três helicópteros, três pistolas e cerca de 5 quilos de cocaína.

Segundo o tenente-coronel Edson Melo, a PM chegou ao local após denúncias de moradores da região que estranharam a movimentação na propriedade. “Na aproximação da equipe, fomos recebidos a tiros e revidamos. O Felipe já é conhecido da Polícia Militar e foi reconhecido, mas ainda não temos a identidade dos outros dois suspeitos”, explicou.

À reportagem, o major Renyson Castanheira, do COD (Comando de Operações de Divisas), também disse que os suspeitos reagiram de forma violenta ao perceberem a chegada da PM e disse que o local era usado como ponto do tráfico de drogas. “A área afastada era usada como se fosse um heliponto para facilitar o transporte da droga”, contou o major.

A Polícia Civil foi acionada para uma perícia no local e também para apurar o caso.