Piloto de drone é profissão em alta em 2024, revela pesquisa do LinkedIn

A demanda por pilotos de drone promete crescer significativamente, impulsionada por avanços tecnológicos e expansão de setores como logística, agronegócio e entretenimento. Há diversas oportunidades em várias áreas, e a profissão é uma das que estão em ascensão em 2024, segundo pesquisa do LinkedIn.

De acordo com a pesquisa da rede social voltada a profissionais, os homens dominam o segmento, ocupando 95% das vagas. A pesquisa, divulgada em janeiro, concluiu que o setor de agricultura é um dos que oferecem mais oportunidades, principalmente para pilotagem e configuração de drones pulverizadores.

Também há drones que mapeiam as lavouras. Esses mapeamentos auxiliam na planificação da colheita, previsão de rendimento e perdas, além de permitir a detecção de pragas e doenças.

Segundo Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil e especialista em carreiras, o mercado de drones está com alta demanda. “Com a tendência de crescimento nos próximos anos, estão surgindo cursos específicos. Começam a aparecer exigências de certificados, mais regulamentação”, afirma Odri, responsável pela pesquisa das tendências de profissões da rede social. “A tendência é de que a profissão continue acelerando e talvez apareça novamente na próxima lista, em 2025.”

Para o levantamento, os pesquisadores do LinkedIn Economic Graph analisaram milhões de vagas iniciadas por usuários de 1.º de janeiro de 2019 a 31 de julho de 2023, para calcular a taxa de crescimento para cada cargo.

A lista é composta apenas por cargos que tiveram crescimento consistente na base de usuários. Cargos idênticos com diferentes níveis de experiência foram agrupados e classificados em conjunto.

O salário varia em função de experiência, região geográfica e setor de atuação, entre outros fatores. A média salarial é de R$ 5 mil por mês. Especificamente na atividade de pulverização agrícola, os salários são mais altos, podendo atingir até R$ 10 mil mensais.

Intercâmbio

Após se formar em contabilidade, Victor Santos viajou para fazer um intercâmbio na Austrália. Foi lá que teve seu primeiro contato com drones, um encontro que despertou sua paixão.

Quando retornou ao Brasil, em 2017, comprou um drone, começou a fazer imagens e publicá-las nas redes sociais. O talento de Santos chamou a atenção de agências de publicidade, que o procuraram e abriram portas para projetos profissionais que impulsionaram sua carreira. O que nasceu como um hobby se tornou sua profissão.

Hoje, aos 33 anos, é piloto de drone, além de ser o fundador e proprietário da SkySampa, empresa que atua com captação de imagens aéreas com drone para os segmentos náutico, comercial, publicitário e eventos, entre outros.

“Eu sempre acompanhei as inovações na área de tecnologia e gosto muito de fotografia e filmagem. O drone uniu esses dois mundos, o que me apaixonou. Sem contar que no começo era uma perspectiva totalmente nova e diferente do que estávamos acostumados”, afirma Santos.

Além do segmento de produções audiovisuais, novas oportunidades estão aparecendo na área agrícola de pulverização, com um crescimento significativo.

Agricultura, fazendas, usinas, empresas de máquinas agrícolas e a área de aplicação de defensivos agrícolas estão entre os que buscam esses especialistas. O leque de oportunidades de trabalho para um piloto de drone é bem vasto.

Dinamismo

O trabalho de um piloto de drone abrange uma variedade de funções e responsabilidades, dependendo do setor. “Não existe uma rotina específica, cada trabalho é diferente do outro, é totalmente dinâmico”, diz Santos.

O profissional que procura por oportunidades no mercado de pilotagem, antes de tudo, precisa estar preparado para as exigências. Trata-se de uma ocupação que requer persistência e conhecimento técnico, além de domínio sobre a legislação.

Os pilotos de drone devem operar conforme as regulamentações estabelecidas. Isso torna a formação e a certificação profissional essenciais. O conhecimento e a adesão às normas de segurança são cruciais para o desenvolvimento profissional neste setor em crescimento.

Especialização

Para se destacar nesse campo, os aspirantes devem investir em formação técnica e obter certificações reconhecidas pela indústria. O ritmo acelerado da evolução tecnológica dos drones demanda uma constante atualização de habilidades e conhecimentos para acompanhar as novas tendências e demandas do mercado.

Algumas empresas já disponibilizam cursos voltados para iniciantes e profissionais da área. Alguns treinamentos são voltados para a pilotagem. Outros dão maior importância à captura de imagens.

