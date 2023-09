Piauí será um dos locais mais quentes do Brasil nos próximos dias

Temperaturas devem superar a marca dos 40°C em muitas áreas do estado

A última sexta-feira (15), foi marcada por calor muito forte no Piauí. Junto com o Tocantins, Bahia e o Maranhão, o estado se tornou um dos locais mais quentes no Brasil. Muitas cidades do estado registraram temperaturas acima dos 40°C durante a parte da tarde.

Bom Jesus dos Piauí e Floriano, cidades do Piauí, e Balsas, no sul do Maranhão, por exemplo registraram 41,5°C, uma das 5 maiores temperaturas no país em 2023, até agora.

Confira as temperaturas elevadas medidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia

Bom Jesus do Piauí: 41,5°C

Floriano: 41,5°C

Oeiras: 41,4°C

São João do Piauí: 41,2°C

Alvorada do Gurgueia: 40,9°C

São João do Piauí: 40,8°C

Picos, Piripiri, Campo Maior: 40,4°C

São Raimundo Nonato: 40,3°C