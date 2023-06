PF resgata trabalhadora em situação análoga à escravidão no Piauí

De acordo com a investigação inicial, a mulher atuava como doméstica há cerca de 30 anos, sem vínculos empregatícios

Nesta quinta-feira (16), a Polícia Federal resgatou em Teresina-PI, em conjunto com auditores fiscais do trabalho, com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e com o Ministério Público do Trabalho (MPT), uma mulher que trabalhava como doméstica em condições análogas à de escravidão há cerca de 30 anos

O MPT recebeu a denúncia sobre a situação da mulher, que fazia jornadas de trabalho exaustivas e vivia em situação de vulnerabilidade socioeconômica, tudo isso sem a formalização do vínculo empregatício, sem pagamento de salários e sem direitos trabalhistas.

Foram lavrados autos de infração para o responsável, regularização e pagamento das obrigações trabalhistas, sem olvidar de indenização por danos morais.

A mulher prestou depoimento, onde rapidamente foi constatado o longo vínculo empregatício e o isolamento social em que ela era submetida. Ela foi resgatada e levada para um abrigo na capital do Piauí.