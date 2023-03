Coreia do Norte dispara contra fronteira e ameaça EUA

Para dar peso à retórica usual, Pyongyang fez 30 disparos de artilharia contra regiões fronteiriças no sul de seu território

Igor Gielow

São Paulo, SP

A Coreia do Norte voltou a elevar a tensão militar na península dividida entre a ditadura comunista e a democracia capitalista do Sul ao ameaçar os Estados Unidos devido a exercícios conjuntos de natureza nuclear com Seul.

Para dar peso à retórica usual, Pyongyang fez 30 disparos de artilharia contra regiões fronteiriças no sul de seu território. Enquanto isso, a poderosa irmã do ditador Kim Jong-un, Kim Yo-jong, disse que quaisquer tentativas americanas ou sul-coreanas de interceptar mísseis balísticos do Norte será uma “declaração de guerra”.

Em relação a Seul, não é preciso ir tão longe, dado que a Guerra da Coreia (1950-53) acabou num armistício, mas nunca houve um tratado de paz. Tecnicamente, ambos os países estão em conflito. Mas o alvo norte-coreano são os EUA, maior potência nuclear do mundo.

Para asseverar essa condição e a promessa de manter os sul-coreanos protegidos, Washington promoveu o sobrevoo de um bombardeiro estratégico B-52, escoltado por caças de Seul, próximo da Coreia do Norte.

O B-52 é um dos aviões dos EUA com capacidade de emprego de armas nucleares. Os dois países também farão dez dias de exercícios militares, o que a agência estatal norte-coreana KCNA disse ser a causa da tensão atual.

Os EUA e seus aliados nunca derrubaram um míssil norte-coreano em teste, mas a possibilidade tem sido cada vez mais discutida dado o recrudescimento do regime de ensaio dessas armas por Pyongyang, que tem um pequeno arsenal de bombas atômicas e de hidrogênio.

O Japão é o país mais preocupado, já que os recentes testes sobrevoaram seu território. “O Oceano Pacífico não pertence ao domínio dos EUA ou do Japão”, afirmou Kim, a irmã, segundo a agência.

Enquanto os norte-coreanos disparavam suas peças de artilharia, pilotos americanos e sul-coreanos ensaiavam reação rápida a ameaças perto de Seul. Os EUA, que apoiaram o Sul na guerra, mantém 28,5 mil soldados no país aliado.

A tensão é tão grande que mesmo Tóquio e Seul, adversários históricos, têm se reaproximado com iniciativas para tentar remendar rusgas do passado colonialista japonês na região. O Japão, por sua vez, abandonou o pacifismo do pós-guerra e tem abraçado uma agenda militarista contra a China, expressa também por sua participação no grupo Quad (com EUA, Austrália e Índia).

O cenário é complexo. Pyongyang é apoiada por Moscou e Pequim, assim como no século passado, e a aliança russo-chinesa está no centro das queixas americanas recentes devido à Guerra da Ucrânia. Washington acusa a China de planejar até enviar armas para Vladimir Putin, o que ambos os lados negam, em mais uma etapa da Guerra Fria 2.0 entre as duas maiores economias do mundo.