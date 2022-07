PF prende suspeito de atentado contra consulado da China no Rio

O preso foi encaminhado à Superintendência da PF no Rio de Janeiro, na Praça Mauá. A polícia não informou o nome do suspeito

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta terça-feira (19), um homem apontado como suspeito de ter jogado uma bomba contra o consulado da China no Rio de Janeiro em setembro do ano passado.

Em endereços ligados ao homem, a PF encontrou 50 kg de cocaína e o equivalente a R$ 375 mil em dinheiro, incluindo reais, euros e dólares. As informações são da Agência Brasil.

“Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Muralha, com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeito de ter arremessado um artefato explosivo no Consulado da China, em 16/09/2021, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio”, informou a polícia em nota.

Segundo a PF, o suspeito teria utilizado um veículo sedan prata e estacionado na Praia de Botafogo. Ele caminhou até o consulado da China e arremessou o artefato, causando danos e expondo a perigo as pessoas que trabalhavam ou residiam no local.

“Durante o cumprimento dos mandados, os policiais federais –com apoio do cão farejador Apollo–, encontraram cerca de 50 kg de cocaína, em endereços localizados no bairro de Laranjeiras, que resultou na prisão, em flagrante, do homem. Além da droga, os policiais apreenderam, em espécie, R$ 362 mil, 1.405 euros e US$ 899, totalizando aproximadamente R$ 375 mil”, detalhou a PF.

O preso foi encaminhado à Superintendência da PF no Rio de Janeiro, na Praça Mauá. A polícia não informou o nome do suspeito.