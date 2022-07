Vacinação de crianças contra a covid deve ser por grupo prioritário, orienta Saúde

A vacinação deve começar por aqueles que tem doenças imunossupressoras, seguindo para crianças com 4 anos e depois para as de 3

O Ministério da Saúde divulgou, nesta terça-feira (19), as orientações para a imunização de crianças de 3 a 5 anos contra a covid-19 com a vacina Coronavac.

Segundo a pasta, pelos estoques não terem a quantidade necessária para vacinar todo o grupo, a imunização das crianças deve ser realizada por meio de grupos prioritários.

Sendo assim, a vacinação deve começar por aqueles que tem doenças imunossupressoras, seguindo para crianças com 4 anos e depois para as de 3. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da Coronavac deve ser de 28 dias.

Ainda assim, a pasta recomenda que, para o público a partir dos 5 anos, deve ser aplicada a vacina da Pfizer, já aprovada para a faixa-etária de 5 a 11 anos.

De acordo com os estudos analisados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após duas doses da Coronavac, crianças e adolescentes de 3 a 17 anos desenvolvem 100% de proteção contra o coronavírus.

DF

Com as orientações do ministério, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal deve divulgar o início da vacinação do grupo até amanhã.

Ainda assim, o número de imunizantes nos estoques da capital não é suficiente. Segundo a pasta, existem 6,5 mil doses disponíveis, enquanto existem mais de 77 mil crianças aptas a serem vacinadas.

O Ministério da Saúde segue em tratativas com o Instituto Butantan, fabricante da Coronavac no Brasil, e com o Consórcio Covax, para aquisição de novas doses.

Outras cidades

No último domingo (17), dois dias após o Ministério da Saúde recomendar o uso, sete capitais brasileiras já divulgaram o início da vacinação.

Para isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisou dar o aval para o uso, que aconteceu na última quinta-feira (14). Até então, apenas crianças a partir de 6 anos podiam receber o imunizante.

Além dos sete que iniciaram no domingo, a única capital que começou na própria sexta-feita (15) foi o Rio de Janeiro.