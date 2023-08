PF prende oito pessoas com quase 50kg de droga em bagagens

A última ocorrência envolveu uma brasileira que invadiu a área restrita do aeroporto e foi detida junto aos pórticos migratórios

Entre sexta (18) e domingo (20), a Polícia Federal prendeu sete pessoas que portavam drogas em suas bagagens e uma outra que invadiu a área restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Na sexta, foram presas uma mulher mexicana que desembarcou de voo proveniente de seu país natal transportando quase cinco quilos de metanfetamina dentro de potes de cosméticos, e foi flagrada por servidores da Receita Federal. A outra prisão realizada no mesmo dia foi de um homem, nacional da Nigéria, que ingressou no país na condição de solicitante de refúgio, e já possuía RNM (Registro Nacional de Migrante). O suspeito levava consigo 25 embalagens de produtos alimentícios contendo 16 kg de cocaína. Ele possuía bilhetes de viagem para o Catar e Nigéria.

Já no dia seguinte, foram realizadas três ações, com a apreensão de quase 20kg de cocaína. Nas hastes de puxadores de malas, os policiais federais encontraram mais de 4kg da droga. O proprietário das malas, nacional de Angola, tinha como destino a Etiópia. Neste mesmo voo, um sul-africano foi flagrado pelos policiais federais com 13kg de roupas engomadas com cocaína. A última prisão realizada neste dia ocorreu junto aos pórticos migratórios. Um brasileiro que embarcaria para Portugal foi flagrado com volumes contendo quase 3 kg da droga grudado nas coxas e no abdomen.

Por fim, no domingo (20), policiais federais que fiscalizam bagagens e passageiros com o auxílio de cães farejadores flagraram uma brasileira que tentava embarcar para os Emirados Árabes Unidos com quase 3kg de material impregnado com cocaína. A droga estava diluída nos forros de tapetes e mochila. Pouco tempo após essa prisão, outra brasileira que embarcaria para a África do Sul foi presa com mais de 3kg da mesma droga prensada no interior das hastes dos puxadores das malas.

A última ocorrência envolveu uma brasileira que invadiu a área restrita do aeroporto e foi detida junto aos pórticos migratórios. Ela foi alertada e conduzida para fora do local, porém, minutos mais tarde, a mulher voltou a invadir a área restrita. A infratora foi detida, conduzida à delegacia da PF e, em seu desfavor, foi instaurado inquérito policial em razão de atentado contra a segurança de transporte aéreo.