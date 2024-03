PF prende novo suspeito de auxiliar fugitivos de presídio de Mossoró

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira, 8, um suspeito de ajudar os criminosos Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no mês passado. A prisão do suspeito foi realizada em Fortaleza, no Ceará. No total, a PF já prendeu seis pessoas que teriam auxiliado na fuga, mas ainda não conseguiu recapturar os foragidos.

Há 25 dias as autoridades de segurança realizam buscas na região de Mossoró para tentar recapturar os foragidos. A operação envolve cerca de 600 agentes de segurança, incluindo Polícia Federal, Polícia Penal Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Corpo de Bombeiros. Policiais militares de Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Goiás também participam do serviço.

As buscas ocorrem em um raio que inclui as cidades de Mossoró (RN), Baraúna (RN), Aquiraz (CE) e Quixeré (CE). A prisão feita nesta sexta-feira cumpriu um mandado de prisão preventiva. A PF não informou a identificação da pessoa que foi detida.

Na semana passada, a polícia prendeu o dono de um sítio na região que teria recebido R$ 5 mil para auxiliar os fugitivos. Ronaildo da Silva Fernandes inicialmente procurou a polícia para afirmar que tinha sido coagido e mantido refém pelos criminosos, mas após investigações a PF identificou que ele seria cúmplice da dupla e teria aceitado dinheiro para ajudá-los.