PF prende homem que traficava pessoas do sul da Ásia para os Estados Unidos

A Polícia Federal localizou e prendeu, na terça (8) um bengalês incluído na difusão vermelha da Interpol. O estrangeiro foi alvo da Operação Laços de Sangue, deflagrada pela PF em dezembro de 2021.

Segundo a investigação, o foragido é um dos principais membros de uma organização criminosa especializada no contrabando de migrantes de Bangladesh para os Estados Unidos, com passagem pelo Brasil, mediante utilização fraudulenta do instituto humanitário do refúgio.

O homem era procurado pela Justiça Federal de São Paulo, para responder ao processo e se encontrava foragido no exterior. As investigações tiveram a colaboração da Agência de Investigação de Segurança Interna da Embaixada dos Estados Unidos (Homeland Security Investigations – HSI).

Com informações da Agência Brasil