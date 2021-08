PF mira grupo que sonegou R$ 25 milhões em São Paulo

Bando criava empresas de fachada com nomes de terceiros para cometer as fraudes. Eles conseguiram negociar aviões, navios, carros, caminhões, fazendas, casas e até mesmo um hospital

A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira (27) uma operação contra um grupo de São Paulo especializado em lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. Cerca de 80 policiais cumprem 19 mandados de busca e apreensão nas regiões de Bauru/SP, Avaré/SP, Itaí/SP, Botucatu/SP, Sorocaba/SP, Araçoiaba da Serra/SP e Guarulhos/SP.

De acordo com as investigações, o grupo criava empresas de fachada com nomes de terceiros para cometer as fraudes. Os envolvidos negociaram aviões, navios, carros, caminhões, fazendas, casas e até mesmo um hospital. Eles contavam com o apoio de escritórios de advocacia e contabilidade.

As sonegações já apuradas pela PF somam cerca de R$ 25 milhões, tanto em contribuições, como em impostos de pessoas físicas e jurídicas, inclusive, em decorrência das inúmeras apreensões de cigarros ilegalmente transportados (mais de 4 milhões de maços apreendidos).

Também foi determinada, judicialmente, a averbação de restrições nas matrículas de bens imóveis identificados como pertencentes aos investigados. Conforme foi apurado, eles podem ter sido adquiridos como produtos dos crimes de sonegação fiscal, adulteração de combustíveis e contrabando de cigarros, dentre outros, visando promover a ocultação dos valores obtidos com a prática dessas condutas.

As investigações continuam, e os envolvidos poderão, em tese, ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem, na modalidade ocultação.