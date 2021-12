PF mira grupo que faturou R$ 50 milhões com tráfico internacional de pessoas

Bando trazia pessoas de Bangladesh e adjacências para o Brasil

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (2) uma operação contra um grupo criminoso acusado de cometer tráfico internacional de pessoas e migração ilegal. A PF apura que o bando faturou R$ 50 milhões com os crimes nos últimos três anos.

Agentes de segurança cumprem 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª vara da Justiça Federal de Roraima, sendo quatro em Boa Vista/RR, um em Tabatinga/AM, dois em Manaus/AM, dois no em Rio Branco/AC, três em São Paulo/SP e um em São José do Rio preto/SP.

As investigações tiveram início após a prisão de um homem nascido em Bengala, território localizado entre a Índia e Bangladesh. Ele é acusado de atuar trazendo bengaleses e outros moradores de países do oriente médio para o Brasil. O grupo criminoso cobrava até 20 mil dólares dos estrangeiros para trazê-los ao país. As vítimas eram coagidas a prestar falsa notícia de perda da documentação perante a Polícia Civil de Roraima. Elas também não podiam ter contato com o mundo exterior e nem se alimentar direito.

O suposto chefe do esquema criminoso teve sua prisão decretada pela 4ª vara da justiça Federal em Roraima e, por não ter sido encontrado no país, em agosto de 2021, foi determinada a inserção de seu nome na Difusão Vermelha da Interpol, o que culminou em sua recente prisão na Colômbia, seguindo-se o processo de extradição para o Brasil.

Ainda de acordo com a PF, o grupo criminoso atuava em Bangladesh, Suriname, Guiana e Brasil. A participação em outros países ainda é apurada.