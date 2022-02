PF investiga professor por tráfico internacional de órgãos

Segundo a corporação, um professor de anatomia teria enviado uma mão e três placentas humanas plastinadas para Singapura, no sudoeste da Ásia

A Polícia Federal (PF) realizou uma operação no laboratório de Anatomia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para combater o tráfico internacional de órgãos humanos.

Segundo a corporação, um professor de anatomia teria enviado uma mão e três placentas humanas plastinadas para Singapura, no sudoeste da Ásia.

Para a operação Plastina, que foi deflagrada nesta terça-feira (22), dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo um na própria universidade e outro na casa do professor.

Além disso, a polícia também cumpriu mandato de afastamento de função pública. A universidade informou que o professor será afastado por 30 dias por suspeita do crime.

Foram realizadas buscas em um computador e peças anatômicas tratadas por meio de plastinação, que são utilizadas nas aulas práticas da disciplina de anatomia.

De acordo com as investigações, o destinatário dos órgãos enviados à Ásia é um famoso designer indonésio que vende acessórios e peças de roupas usando materiais de natureza humana.

Se condenado, o professor poderá responder pelo crime de tráfico internacional de órgãos humanos, com pena de até 8 anos.