PF investiga presidente do partido União Brasil

Nesta terça-feira (7), a Polícia Federal (PF) deu início à Operação Stasis, com o propósito de investigar as ameaças dirigidas ao presidente do partido União Brasil, o advogado Antônio Rueda.

As equipes da PF estão executando cinco mandados de busca e apreensão, os quais foram emitidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em áreas do interior de Pernambuco.

Inicialmente, as investigações estavam sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). No entanto, devido à transferência da competência do caso para o STF, a condução das investigações foi assumida pela PF.