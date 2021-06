PF investiga fraude em contratação de hospital no AM; governador está na mira

Funcionários da Secretaria de Saúde teriam fraudado o processo de contratação para favorecer empresários do estado. Secretário de Saúde deve ser preso

A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (2) uma operação para investigar suposta fraude na contratação de um hospital de campanha no Amazonas. São cumpridos seis mandados de prisão temporária, sendo um deles contra o secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campelo.

Além dos mandados de prisão, há 19 ordens de busca e apreensão. Duas delas serão cumpridas na casa e no gabinete do governador Wilson Lima. Também há mandados em Porto Alegre-RS.

De acordo com as investigações, funcionários da Secretaria de Saúde do Amazonas fraudaram o processo de contratação para favorecer empresários do estado. Eles teriam sido orientados pelo próprio governo local. A PF afirma que a unidade hospitalar não atende às necessidades básicas de assistência à população atingida pela pandemia, o que coloca pacientes e servidores em risco.

Verificou-se, ainda, que contratos das áreas de conservação e limpeza, lavanderia hospitalar e diagnóstico por imagem contêm indícios de montagem e direcionamento de procedimento licitatório, além de preço elevado e da não prestação dos serviços contratados. Os acordos foram firmados em janeiro deste ano junto ao governo do Amazonas.

Os indiciados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato e pertencimento a organização criminosa e, se condenados, poderão cumprir pena de até 24 anos de reclusão.