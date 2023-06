PF impede que brasileiro se junte ao Estado Islâmico

O homem poderá cumprir pena de reclusão de cinco a oito anos e multa, já que o crime de terrorismo é considerado hediondo

A Polícia Federal precisou agir e cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra um brasileiro que pretendia deixar o país para se juntar ao grupo terrorista Estado Islâmico. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Belo Horizonte, Minas Gerais.

A prisão do homem foi feita no portão de embarque do Aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Além da prisão, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão nas cidades de São José dos Campos-SP e Barbacena-MG.

Caso seja confirmada a suspeita que investiga a conduta criminosa de integrar e promover organização terrorista, o homem poderá cumprir pena de reclusão de cinco a oito anos e multa. O crime de terrorismo é considerado hediondo pela legislação nacional.