PF fiscaliza construções irregulares em terras da União

Foram encontradas sete construções irregulares com barracas fixas na praia e ainda sete pessoas foram notificadas e autuadas

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Superintendência do Patrimônio da União no Amazonas (SPU-AM), realizou fiscalização na última quinta-feira (1º), na Praia da Lua, no Amazonas, após receber denúncia anônima de construções irregulares no local.

Essas construções causavam cerceamento à livre circulação da população na região. Estiveram envolvidos na mobilização servidores da SPU-AM e da Polícia Federal no Amazonas.

Foram encontradas sete construções irregulares com barracas fixas na praia e ainda sete pessoas foram notificadas e autuadas para que desocupassem o local que é um bem de uso comum do povo e pertencente à União.

Coube à PF-AM realizar a fiscalização da área denunciada, visando manter o zelo da referida região e permitir que a praia cumpra seu papel socioambiental.