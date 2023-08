PF faz operação contra o garimpo ilegal

A PF também fez, em conjunto com o Ibama e com a Funai, ações pedagógicas nas comunidades ribeirinhas, para alertar sobre os crimes ambientais

Entre os dias 4 e 6 de agosto, a Polícia Federal integrou ação conjunta com o Comando Militar da Amazônia, na região de tríplice fronteira, entre Brasil, Peru e Colômbia. A Operação Curaretinga IV causou perda estimada em R$ 26 milhões de reais ao garimpo ilegal, com a destruição de 39 dragas.

Durante a ação, a PF atuou no rio Jandiatuba, em São Paulo de Olivença-AM, em conjunto com diversos órgãos federais e as forças armadas. Com o apoio da Marinha do Brasil, que fez o suporte aéreo, foi realizado o reconhecimento do local e apoio logístico.

A PF também fez, em conjunto com o Ibama e com a Funai, ações pedagógicas nas comunidades ribeirinhas, para alertar sobre os crimes ambientais.