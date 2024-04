PF desmantela banco criado por facção no Pará

A Polícia Federal desmantelou uma instituição bancária criada por grupos criminosos com o propósito de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Conhecido como First Capital Bank, o banco foi estabelecido há aproximadamente quatro anos, conforme revelou a PF, após uma denúncia anônima em 2022. A investigação resultou em uma operação que abrangeu sete estados brasileiros e o Distrito Federal.

A partir de uma denúncia anônima em julho de 2022, os policiais foram direcionados a um sítio localizado em Curuçá, no Pará, onde foram apreendidos mais de uma tonelada de cocaína. Durante a operação, duas pessoas foram detidas em flagrante, e diversos celulares foram recolhidos.

Após meses de apurações, as autoridades policiais deflagraram uma operação em 4 de abril, resultando na prisão de 12 indivíduos e na apreensão de equipamentos eletrônicos, veículos de luxo, quantias significativas de dinheiro em espécie e joias em uma das sedes do grupo, localizada em São Paulo. Em decorrência das investigações, a Justiça Federal determinou a suspensão das atividades do banco e o bloqueio dos valores em suas contas bancárias.

As averiguações revelaram que os criminosos contratavam pescadores locais para o transporte da cocaína em embarcações de pesca, as quais eram adaptadas com compartimentos secretos para ocultar a droga durante o trajeto até o litoral, de onde seria enviada para destinos na Europa e África. O lucro obtido com a venda da droga era então legalizado por meio das operações do First Capital Bank.

Além disso, os investigadores descobriram que os proprietários do banco recrutavam indivíduos e empresas, muitas vezes utilizando laranjas e firmas fictícias, para realizar transações financeiras de grande monta.