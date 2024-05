PF desarticula quadrilha especializada em roubo de cargas e caminhões em SP

Na manhã desta quinta-feira (23/5), a Polícia Federal (PF) em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou a Operação Cacaria. O objetivo é desarticular uma associação criminosa dedicada a roubos violentos de cargas e caminhões, sequestros e homicídios de caminhoneiros em municípios de São Paulo.

A ação conta com o apoio de policiais militares da Rota, da PM Rodoviária (4º BPRv) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A investigação, conduzida pela delegacia da PF em Campinas, teve início em janeiro de 2024, após informações sobre um grupo criminoso que atuava na região metropolitana e interior do estado de São Paulo. O ponto de partida foi um roubo de carga ocorrido em Itapecerica da Serra (SP) em 2 de dezembro de 2023.

Durante as apurações, constatou-se que o grupo agia com extrema violência contra as vítimas, resultando em uma vítima fatal e outra gravemente ferida, que foi hospitalizada na UTI por uma semana devido a várias lesões ósseas.