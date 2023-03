PF deflagra nova operação contra trabalho análogo a escravidão

Até o momento, seis pessoas possivelmente envolvidas foram identificadas. A suspeita é que elas integrem uma organização criminosa

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (17), a Operação Descaro, que busca combater o trabalho análogo à escravidão na Serra Gaúcha.

Nesta operação, a corporação está cumprindo sete mandados de busca e apreensão em Bento Gonçalves e Garibaldi. Os materiais recolhidos têm o objetivo de contribuir na investigação dos fatos ocorridos no último dia 22, quando 207 pessoas foram resgatadas na região.

Até o momento, seis pessoas possivelmente envolvidas foram identificadas. A suspeita é que elas integrem uma organização criminosa.

Segundo as investigações, as pessoas escravizadas eram recrutadas em outros estados, em especial na Bahia, por uma empresa de serviços de apoio administrativo.

Ainda de acordo com a PF, as vítimas não recebiam salário, contraiam dívidas com juros abusivos, não podiam deixar o local e eram agredidos.