PF cumpre mandados por suposto superfaturamento de ventiladores pulmonares

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (22), em investigação sobre um suposto superfaturamento na venda de ventiladores pulmonares para o estado de São Paulo, além de possível crime de associação criminosa, corrupção passiva e corrupção ativa.

As ordens judiciais foram expedidas pela 10ª Vara Criminal Federal de SP, após a apuração da aquisição de1.280 ventiladores pulmonares fabricados na China, pelo o governo de São Paulo.

A empresa estrangeira, com sócios brasileiros, foi escolhida por dispensa de licitação, pelo valor de USD 44 milhões (R$ 242.247.500,00). A compra teria ocorrido em abril de 2020, início da pandemia causada pelo novo coronavírus.

De acordo com as investigações, foi identificado sobrepreço estimado em R$ 63 milhões, além de elementos que indicam direcionamento indevido. Análise de técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) também apontaram que os preços estavam incompatíveis com os de mercado.

As autoridades suspeitam também de lavagem de dinheiro, onde a empresa intermediária recebia os valores do governo contratante e enviava uma parcela para pagamento de vantagens indevidas, e outra para pagamento do fornecedor do produto.