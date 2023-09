PF combate tráfico internacional de drogas em Paranaguá PR

Nessa operação, estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão emitidos pela Justiça Federal

A Delegacia de Polícia Federal em Paranaguá (PR) iniciou, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Cargas Especiais, uma ação voltada para o combate ao tráfico internacional de drogas.

Tudo começou com uma investigação sobre um indivíduo suspeito de inserir tabletes de cocaína em contêineres que aguardavam embarque no pátio do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), com destino a países europeus.

Essa investigação revelou a existência de um grupo criminoso que operava dentro do terminal portuário, distribuindo tarefas entre seus membros. Inicialmente, a droga era introduzida no TCP em veículos de pequeno porte. Em seguida, era retirada desses veículos ao lado do contêiner específico e, por meio da quebra do lacre original e sua substituição por um lacre clonado, a cocaína era inserida na carga legal.

Durante o desenvolvimento das investigações, entre outros eventos, foi possível estabelecer uma conexão entre as atividades do grupo criminoso e uma apreensão de aproximadamente 68 kg de cocaína realizada no Porto de Sines, em Portugal, em março de 2022.