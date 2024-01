PF combate trabalho análogo a de escravo em Corumbá

Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em propriedades rurais em Corumbá e em Dois Irmãos de Buriti, no MS

Na manhã desta quinta-feira (25), a Polícia Federal deflagrou a Operação Feronia, para cumprir quatro mandados de busca e apreensão em propriedades rurais em Corumbá e em Dois Irmãos de Buriti, no Mato Grosso do Sul.

A operação tem o objetivo de constatar possíveis práticas delituosas como exploração de trabalhadores em regime análogo à escravidão, apropriação de benefício previdenciário de pessoa idosa, difamação, injúria e lesão corporal, além de resgatar eventuais vítimas submetidas a condições degradantes de trabalho ou em situação análoga à escravidão.

As investigações se iniciaram a partir de denúncias de dois trabalhadores que estavam sendo submetidos a condições degradantes de trabalho em propriedades rurais da região de Porto Esperança, em Corumbá-MS. Verificou-se então que uma das vítimas, que havia conseguido deixar o local, estava sendo persuadida a retornar ao trabalho, porém em outra propriedade e nas mesmas condições da anteriores.

A Operação Feronia contou com participação de servidores do Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego, além do apoio aéreo da Polícia Federal.

O nome da operação faz alusão à deusa romana que concedeu liberdade aos escravos e direitos civis à parte mais humilde da sociedade na época.