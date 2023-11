PF combate plantio ilícito de Cannabis

Objetivo é reprimir o tráfico de drogas e combater crimes ambientais em áreas de proteção ambiental e de povos originários

A Polícia Federal iniciou hoje (28), em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD/PY) e com o apoio da Força Tarefa Conjunta e do Ministério Público Paraguaio, a 41ª fase da Operação Nova Aliança. Trata-se do maior operativo policial de erradicação de plantios ilícitos de Cannabis no planeta.

Dados da Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) indicam que, anualmente, em média, aproximadamente 5 mil toneladas de cannabis são apreendidas no mundo por meio de um milhão de operações policiais. A título de comparação, a Nova Aliança alcança números semelhantes a cada seis operações realizadas.

A Operação Nova Aliança dá continuidade à estratégia bem-sucedida baseada na erradicação da droga em sua origem, otimizando os recursos dos países envolvidos com a finalidade de desarticular e descapitalizar as organizações criminosas envolvidas.

Baseado em levantamentos prévios de inteligência, essa fase da Operação Nova Aliança será deflagrada na região de fronteira localizada na região da “Reserva da Biosfera Mbarakayu” (em território Paraguaio), e da “Ecorregião Florestas do Alto Paraná” (no Brasil), áreas de florestas remanescentes do quase extinto bioma “Mata Atlântica”, que vêm sendo utilizadas por narcotraficantes para ocultar grandes cultivos ilícitos de maconha.

Na região paraguaia, habitam as comunidades indígenas Aché e Guaraní, enquanto nas áreas contíguas do território brasileiro assenta-se a etnia Guaraní Kaiowá.