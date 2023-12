PF combate fraudes contra o INSS no Ceará

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de estelionato previdenciário, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Nesta quinta-feira (21), a Polícia Federal deflagrou a Operação INTRANEUS, para combater fraudes praticadas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cumprindo três mandados de busca e apreensão expedidos pela 25ª Vara Federal de Iguatu-CE.

Está sendo apurado o crime de estelionato previdenciário, além de outros que porventura sejam descobertos com o decorrer das investigações.

Segundo apurado pela Polícia Federal, foram identificados fortes indícios de diversas concessões indevidas de benefícios previdenciários, com a participação de servidor do INSS, que também é advogado, e de um presidente de sindicato de trabalhadores rurais, que resultaram em um prejuízo de mais de R$ 2,5 milhões aos cofres públicos. Observou-se ainda que após a concessão indevida, empréstimos consignados eram contraídos por alguns titulares dos benefícios, isso para realizar o pagamento da propina aos autores do ilícito.

Um dos suspeitos ostenta na internet um alto padrão de vida, contando com mais de um milhão de seguidores em sua rede social.

A ação contou com a mobilização de policiais federais e servidores da Coordenação de Inteligência da Previdência Social (COINP). Há 23 anos, a Força-Tarefa Previdenciária é integrada pelo Ministério da Previdência Social e pela Polícia Federal, que atuam em conjunto no combate a crimes estruturados contra o sistema previdenciário.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de estelionato previdenciário, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas máximas somadas podem chegar até 24 anos de prisão. As investigações seguem com a análise do material apreendido.