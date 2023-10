PF combate falsificação de documentos

Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão temporária relacionados a oito investigados

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (5) a operação Ponta de Cadeia, com o objetivo de combater grupo criminoso que atuava em falsificações de documentos junto à Receita Federal do Brasil. Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão temporária relacionados a oito investigados.

A investigação foi iniciada no ano de 2021, em Mato Grosso do Sul, a partir de comunicação da Receita Federal indicando a existência de um grupo criminoso na região de Luziânia-GO, com atuação na falsificação de documentos para inscrições fraudulentas do cadastro de pessoa física da Receita. Além da falsificação, também se apura ameaça a servidor da Receita Federal, responsável por identificar inicialmente a fraude e cancelar as inscrições em nome de um dos investigados.

O grupo criminoso se utilizava de documentos de identidade falsos para fins de inscrição no CPF. Após a obtenção de Cadastro de Pessoa Física (CPF), o grupo criminoso praticava, em tese, diversos crimes de estelionato, obtendo, dessa forma, vantagem (pecuniária) indevida para os membros da organização.

Segue-se a apuração quanto à utilização dos documentos falsificados para outras fraudes.

Os investigados responderão pelos crimes de ameaça, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso, sem prejuízo de outros crimes que possam ser identificados a partir das ações desencadeadas na data de hoje.