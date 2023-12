PF combate contrabando bilionário de soja

A ação contou com o apoio da Brigada Militar, da Receita Federal do Brasil, Receita Estadual do Rio Grande do Sul e da PRF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (5) as operações Dangerous e Paschoal, para desarticular organização criminosa responsável por esquema bilionário de contrabando de grãos, especialmente soja e milho, e agrotóxicos trazidos da Argentina para o Brasil através de portos clandestinos localizados às margens do Rio Uruguai. A ação contou com o apoio da Brigada Militar, da Receita Federal do Brasil, Receita Estadual do Rio Grande do Sul e da PRF. Foram mobilizados 200 policiais federais para o cumprimento de 59 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão nas cidades gaúchas de Palmeira das Missões, Rodeio Bonito, Cerro Grande, Três Passos, Tiradentes do Sul, Horizontina, Crissiumal, Santo Ângelo, Condor, Tuparendi e Santana do Livramento, e também em Itapema-SC, Itaí-SP, Palmas-TO e São Luis-MA. Também são executadas medidas de bloqueio de contas bancárias vinculadas a pessoas físicas e jurídicas, num total de aproximadamente R$ 58 milhões, e sequestro e arresto de automóveis e imóveis de luxo e de uma aeronave com valor estimado em 3,6 milhões de reais. As investigações iniciaram em 2022 e apuraram que a organização criminosa é formada por três núcleos que atuam de forma coordenada entre os detentores dos portos clandestinos, os beneficiários e revendedores das mercadorias contrabandeadas e os operadores financeiros. Através de doleiros, o grupo realizava diversas operações cambiais à margem do sistema legal para promoção de evasão de divisas com a finalidade de pagar fornecedores da mercadoria no exterior, sendo que duas das empresas utilizadas com esse propósito adquiriram criptoativos na ordem de 1,2 bilhões de reais. Toda a operação criminosa é amparada pela utilização de documentação fraudada, como notas de produtores rurais lançadas para justificar o grande volume de grãos contrabandeados comercializados ou emitidas por empresas de fachada. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE O volume de mercadorias internalizadas, aliada aos valores empregados para evasão de divisas e lavagem de capitais, permitiram à organização criminosa movimentar cifra superior a R$ 3,5 bilhões nos últimos cinco anos. Durante o período de investigação, foram apreendidas 171 toneladas de soja, farelo de soja e milho, caminhões, automóveis, vinhos e agrotóxicos, e 11 pessoas foram presas em flagrante. Mandados de busca e apreensão expedidos: Cerro Grande-RS – 3

Condor-RS – 1

Crissiumal-RS – 1

Horizontina-RS – 1

Palmeira das Missões-RS – 22

Rodeio Bonito-RS – 1

Santana do Livramento-RS – 4

Santo Ângelo-RS – 1

Tiradentes do Sul-RS – 9

Três Passos-RS – 7

Tuparendi-RS – 2

Itapema-SC – 1

Itaí-SP – 2

São Luis-MA – 1

Palmas-TO – 3 Mandados de prisão PREVENTIVA expedidos: CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Palmeira das Missões-RS – 4 Mandados de prisão TEMPORÁRIA expedidos: Cerro Grande-RS – 1

Crissiumal-RS – 1

Palmeira das Missões-RS – 3

Santana do Livramento-RS – 1

Tiradentes do Sul-RS – 4

Três Passos-RS – 2