PF apura desvio milionário do Ministério do Esporte

A finalidade dos convênios seria promover atividades esportivas aos indígenas de municípios dos Estados do Amapá, Pará e Mato Grosso.

Uma operação que apura o desvio de R$ 1.049.999,99.do Ministério dos Esportes, foi deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (31/01). A PF investiga irregularidades no valor de convênios de um instituto com o Ministério dos Esportes.

De acordo com as investigações, a finalidade dos convênios seria promover atividades esportivas aos indígenas de municípios dos Estados do Amapá, Pará e Mato Grosso. Porém, há indícios de desvio dos valores, além de irregularidades na empresa supostamente contratada para a realização dos eventos.

Os suspeitos de envolvimento no desvio milionário responderão por peculato, além de outros crimes eventualmente constatados no curso da investigação, segundo a polícia.