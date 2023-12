PF apreende 47kg de ouro ilegal

Segundo a corporação, o mineral foi encontrado em uma aeronave de pequeno porte em um Aeroclube do Amazonas. Duas pessoas foram presas

A Polícia Federal (PF), em parceria com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), apreendeu, no último domingo (10), 47kg de ouro extraído do garimpo ilegal.

Segundo a corporação, o mineral foi encontrado em uma aeronave de pequeno porte em um Aeroclube do Amazonas. Duas pessoas foram presas.

A ação teve início após o veículo contendo o ouro ser abordado por outro para o roubo da carga. Após perícia, ficou comprovado que o mineral possuia 90% de pureza.

Além do ouro e das prisões, ainda foram apreendidos o avião utilizado, dois carros e uma arma de fogo.

Os suspeitos foram encaminhados para a Superintendência Regional e, em seguida, para audiência de custódia, onde permanecerão à disposição da Justiça.