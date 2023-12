PF apreende 100 kg de drogas em veículo na Bahia

Junto com as drogas, ainda foi apreendida uma arma, de uso restrito, para a qual havia registro de furto/roubo

Com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Federal realizou, em flagrante, a prisão de um homem que estava transportando cerca de 100 kg de drogas em seu carro na última quarta-feira (13). O flagrante foi feito durante uma abordagem de rotina em Vitória da Conquista, na Bahia.

No total, foram encontrados cerca de 60 kg de maconha e 42 kg de cocaína (cloridrato e pasta base).

As drogas foram detectadas pelo cão farejador da PRF, que sinalizou para os policiais que um caixote de madeira, carregado com ferramentas na caçamba do veículo, poderia estar sendo utilizado para acondicioná-las de maneira discreta.

Junto com as drogas, ainda foi apreendida uma arma, de uso restrito, para a qual havia registro de furto/roubo.

O preso irá responder por tráfico de drogas, tráfico de armas de uso restrito e receptação, cujas penas, somadas, chegam até 25 anos de prisão.