Pedidos de autorização para importar canabidiol quase triplicam em 2021

Joana Cunha

São Paulo, SP

O número de pedidos de autorização para importar canabidiol para uso pessoal no Brasil quase triplicou em 2021, segundo boletim divulgado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nesta quinta-feira (7).

Foram 38.251 pedidos, 189% a mais do que no ano anterior. A agência reguladora afirma que mais de 90% foram atendidos.

Os brasileiros com mais de 61 anos responderam por cerca de 31% do total de usuários do canabidiol. Mais de 25% dos pedidos foram para jovens e adultos, entre 21 e 40 anos.