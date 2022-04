Paes suspende exigência do passaporte da vacina contra Covid no Rio

O anúncio se deu após sugestão para que a apresentação do documento deixasse de ser exigida temporariamente

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), confirmou nesta segunda (25) a suspensão da exigência do chamado passaporte da vacina -comprovante de vacinação contra o novo coronavírus para acesso a eventos e locais diversos.

O anúncio -feito por meio do perfil de Paes no Twitter- se deu após sugestão do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 do município do Rio de Janeiro, conhecido como Comitê Científico, para que a apresentação do documento deixasse de ser exigida temporariamente. “Será suspenso o passaporte da vacina por recomendação do Comitê Científico!”, afirmou o prefeito na rede social.

A decisão do comitê foi tomada na manhã desta segunda. Na prática, a adesão à exigência do passaporte da vacina era baixa nos últimos meses. “A proposta foi baseada no atual panorama epidemiológico, que se mantém favorável e estável, e pode ser alterada caso haja mudança neste cenário”, disse, em nota, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) sobre a recomendação do comitê.

No Rio, a vacinação é exigida para o acesso a restaurantes, baladas, salões de beleza, jogos de futebol, academias, cinemas, teatros, museus, conferências, entre outros locais.

O fim da apresentação do certificado de vacinação para acessos a alguns locais e eventos já estava sendo ventilado pelo comitê como uma medida que poderia ser tomada logo após os desfiles de Carnaval, ocorridos no último fim de semana.

No momento, 48,8% da população do Rio de Janeiro já tomou o esquema vacinal inicial -duas doses contra a Covid-19- e a terceira aplicação (reforço) contra o novo coronavírus, segundo dados atualizados ontem pela prefeitura em painel digital.

Dados também apontam que 36,4% da população do Rio acima de 80 anos já tomou a segunda dose de reforço (quarta aplicação), e 92,3% dos cariocas que têm acima de 5 anos já tomaram ao menos duas doses contra a Covid-19.