Os novos resorts que vão impulsionar a economia e o turismo da Paraíba, avalia João Azevêdo

Entrevista a Marcondes Brito

O Norte Online – parceiro do JBr na Paraíba

A Paraíba vive um momento raro na história recente dos estados brasileiros: lidera rankings nacionais de investimento, infraestrutura, gestão fiscal, competitividade e qualidade de vida ao mesmo tempo em que atrai mais capital privado do que nunca. No aniversário de um ano de O Norte Online (parceiro JBr na Paraíba), o governador João Azevêdo recebeu a nossa reportagem para uma entrevista exclusiva em que detalha as bases dessa virada, admite o que ainda falta entregar e projeta o futuro do estado “em um patamar que não permite mais retrocesso”.

Um dos pontos centrais da conversa é o impacto que os resorts, parques temáticos e grandes empreendimentos em construção no Polo Turístico Cabo Branco terão sobre a presença da Paraíba no cenário nacional. Azevêdo avalia que o conjunto dessas obras — com 14 mil novos leitos e investimentos privados superiores a R$ 2,7 bilhões — deverá reposicionar o estado no mapa do turismo brasileiro, criando um fluxo anual estimado em 2,5 milhões de visitantes e movimentando diversas cadeias produtivas. Para ele, trata-se de uma transformação de longo prazo, capaz de alterar definitivamente a escala do turismo paraibano

A entrevista completa.

A Paraíba passou a liderar rankings nacionais de investimento, infraestrutura, crescimento e gestão fiscal. O que explica essa consistência tão rara no Brasil?



JA – Todos os resultados positivos que alcançamos se deve ao planejamento da gestão, baseado em dados e evidências, e à definição de uma estratégia clara que garanta segurança jurídica para quem quer investir na Paraíba. Aqui o empresário encontra um ambiente econômico favorável, com transparência e respeito às leis e contratos. Além disso, o governo honra o pagamento dos servidores públicos e fornecedores e isso promove a movimentação da economia e constatamos isso com o crescimento das vendas no varejo mês a mês. Apenas agora no final do ano, serão mais de R$ 2,8 bilhões investidos nas folhas de pagamento de novembro, dezembro, 13º salário e abono natalino. Esses recursos circulam na economia, no comércio e asseguram a geração de emprego e renda. E esse ambiente seguro que a Paraíba oferece se traduz em índices importantes. Hoje nós somos o estado mais competitivo do Nordeste, pontuamos com rating A+ pela Secretaria do Tesouro Nacional, rating brAAA pela S&P Global Ratings, uma das maiores agências de risco do mundo, e somos o estado com maior liberdade econômica do Nordeste e o quinto melhor do Brasil, de acordo com o Índice Mackenzie. Todas essas avaliações, que não são feitas por nós, faz a Paraíba ser reconhecida nacionalmente pelo nosso equilíbrio fiscal e financeiro e pela nossa capacidade de investimentos.



Qual foi o ponto de virada que reposicionou a Paraíba no radar nacional? Foi planejamento? Foi oportunidade? Foi ousadia?



JA – Diria que os três. A Paraíba hoje é um estado organizado financeiramente, o que nos permite fazer investimentos em diversas áreas e tirar do papel sonhos antigos da população. Nós quebramos paradigmas e tornamos realidade obras como a Ponte do Futuro, um investimento de R$ 465 milhões de recursos próprios do estado, que promoverá não só a melhoria na mobilidade urbana da Grande João Pessoa, mas o desenvolvimento turístico e imobiliário da região. Uma prova disso é que temos um grupo imobiliário já fez a aquisição de uma área de 250 hectares, próxima à Ponte do Futuro, para implantar um bairro planejado. O Polo Turístico Cabo Branco também representa mais uma virada de chave no turismo do nosso estado. Após 40 anos, hoje nós consolidamos esse equipamento que recebe investimentos de R$ 2,7 bilhões da iniciativa privada, com a construção de 14 mil leitos de hotelaria. A partir da operação dos resorts e parques temáticos, nós teremos cerca de 2,5 milhões de turistas visitando a Paraíba por ano. Isso é um impacto muito grande para a economia, que movimentará diversas cadeias produtivas, e o mercado enxerga esse potencial do nosso estado. Quando decidimos tirar do papel o Polo Turístico Cabo Branco, tínhamos um sonho, mas a nossa gestão foi ousada, apostou na viabilidade do projeto e hoje temos mais de 19 mil empregos sendo gerados na fase de construção dos equipamentos.





O que diferencia o seu estilo de governar? Em que momento o senhor percebeu que essa forma de conduzir a máquina pública começou a gerar resultados?



JA – O diálogo, o respeito e o esforço coletivo sempre estiveram à mesa. Ninguém faz nada sozinho e se hoje a Paraíba se destaca em níveis regional e nacional não é apenas um mérito do governador, mas de toda uma equipe de governo que abraçou a missão de trabalhar para melhorar a vida da população. A nossa gestão tem como foco o cuidado com as pessoas, a promoção de políticas públicas de inclusão em seus mais diversos aspectos e temos obtido um retorno positivo. Além disso, construímos uma relação harmoniosa com as instituições e órgãos de controle e com os Poderes Judiciário e Legislativo, o que sem dúvida, gera um ambiente de tranquilidade. Com os servidores públicos é da mesma forma. Sempre estivemos abertos ao diálogo, conversandocom diversas categorias e conseguimos avançar em várias pautas, atender demandas históricas porque agimos com transparência, apresentando o que é possível fazer, o que não é possível, honrando os nossos compromissos e isso dá credibilidade ao governo, as pessoas sabem que podem confiar na nossa gestão.



Por que o setor privado voltou a apostar com tanta força na Paraíba? Que garantias o Estado deu que antes não existiam?



JA – Pelo ambiente seguro de negócios que criamos. A Paraíba oferece segurança jurídica aos investidores que sabem que aqui é o local ideal para empreender. Os números positivos da nossa economia também são fatores preponderantes. O PIB do nosso estado cresce acima da média regional e nacional, nós somos o melhor estado do Norte e Nordeste em qualidade de vida, de acordo com o Índice de Progresso Social (IPS), temos uma das melhores Seguranças Públicas do país, o potencial de consumo das famílias paraibanas é de R$ 112 bilhões para este ano, o que representa um crescimento de 9,3% em relação ao ano anterior, a dívida consolidada líquida do estado é negativa, ou seja, há condições de honrar todos os compromissos com sobra de recursos e tudo isso chama a atenção dos investidores, além da nossa localização estratégica no Nordeste, que tem atraído grandes Centros de Distribuição. A Paraíba também se notabiliza pelo preparo da mão de obra, nós temos universidades espalhadas por todo o estado, somos um polo de tecnologia e inovação, temos investido na qualificação técnica dos nossos jovens, com a disponibilidade de cursos técnicos nas Escolas Cidadãs Integrais, ou seja, a Paraíba oferece todas as condições que o empresário precisa para instalar seu negócio.



Como o senhor equilibra expansão econômica com responsabilidade social e ambiental – sem perder ritmo?

JA – Todas as ações voltadas para o crescimento da nossa economia têm um objetivo maior: melhorar a vida das pessoas. Como eu falei anteriormente, governar é, acima de tudo, cuidar da nossa gente e esse cuidado é traduzido em criar oportunidades de geração de emprego e renda, oferecer novas oportunidades para a nossa juventude, levar a média e alta complexidade na assistência em saúde para o interior do estado, assegurar investimentos públicos para todos os 223 municípios da Paraíba, independente da posição política do gestor municipal, implementar ações de sustentabilidade, garantir um ambiente adequado para o aprendizado dos nossos estudantes e fortalecer as políticas públicas de assistência, a exemplo da ampliação dos programas de segurança alimentar e de apoio à produção no campo. Nós temos atuado em todas as frentes da administração para que a população tenha a certeza de que tem um governo que está atento e têm ações em todas as áreas.



Daqui a cinco anos, quando o senhor olhar para trás, o que espera ver como transformação irreversível em nosso Estado?



JA – Os investimentos em turismo irão colocar a Paraíba em um outro patamar, isso é algo irreversível. O Polo Turístico Cabo Branco é um grande divisor de água para a economia do estado e será, sem sombra de dúvida, um indutor de geração de emprego e renda, movimentando diversas cadeias produtivas. Além disso, nós temos uma população muito atenta às ações do governo e que sabe o quanto a Paraíba avançou nos últimos anos e que não aceitará retrocesso diante de tantas conquistas. Nós fazemos um governo que construiu o Centro de Convenções de Campina Grande, o Hospital da Mulher de João Pessoa, que está construindo os Hospitais da Mulher de Campina Grande e Sousa, o Trauma do Sertão, em Patos, que irá implantar o primeiro Centro de Computação Quântica do Brasil, que aumentou a dragagem do canal de acesso do Porto de Cabedelo e esse ritmo de trabalho precisa continuar e avançar.



O que o senhor considera que será lembrado no futuro como marca da sua gestão? E o que, sinceramente, ainda falta entregar?



JA – Nós avançamos muito, mas não fizemos tudo. Então, novas demandas irão surgindo, novos desafios serão apresentados e quem está à frente da gestão pública precisa estar preparado para acolher as demandas dos paraibanos. A obra mais importante para uma pessoa não é mensurada pelo valor, mas é aquela que mudou a vida dela e pode ser uma ação que demandou um grande volume de recursos ou não, ou seja, é o poder de transformação de uma política pública que vai dimensionar o seu valor para uma determinada pessoa e nós ficamos orgulhosos porque o nosso governo chegou em todos os 223 municípios, seja com creche, com escola, com travessia urbana, com programas de segurança alimentar como o Tá na Mesa ou Restaurantes Populares, com a interiorização do atendimento de média e alta complexidade na Saúde, com UTIs aéreas para transportar pacientes do SUS. Uma Paraíba que verdadeiramente mudou para melhor, transformou realidades, gerou novas oportunidades de emprego e renda e aumentou a autoestima de seu povo.



Nas redações e nas conversas de bastidor sempre aparece um “vidente” dizendo que o senhor pode desistir da candidatura ao Senado. O senhor tem consciência de que esse tipo de especulação circula? E como responde a quem insiste nessa previsão?



JA – Eu já coloquei o meu nome à disposição do meu partido e do povo paraibano para o Senado. Eu acredito que podemos contribuir ainda mais com a Paraíba, desta vez no Legislativo, e, por isso, pretendemos, com a permissão de Deus, submeter mais uma vez o nosso nome na disputa eleitoral do próximo ano, nessa grande construção com os partidos aliados que têm nos ajudado a construir essa Paraíba pujante e que vive seu melhor momento.



Governador, no seu entendimento, qual o papel de um portal como O Norte Online no debate público da Paraíba?



JA – A imprensa tem um papel muito importante porque coloca em pauta temas do interesse do cidadão e cobra do poder público soluções para as demandas da sociedade.Então, vocês fazem essa conexão entre a gestão e o povo, e eu parabenizo O Norte Online pelo trabalho desenvolvido na Paraíba, sempre com muita responsabilidade com a informação e com o público. Eu quero aproveitar para agradecer por este importante espaço, uma forma de levar à população o que estamos fazendo pela Paraíba e reitero aqui a minha disponibilidade de prestar contas das ações do governo porque essa é uma obrigação nossa, afinal, acima de qualquer coisa, somos servidores públicos.