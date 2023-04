Orações, flores e velas marcam vigília em creche alvo de atentado em SC

Pais, professores e moradores de Blumenau (SC) se juntaram em uma vigília no início da noite desta quarta-feira (5)

Catarina Scortecci

Blumenau, SC

Pais, professores e moradores de Blumenau (SC) se juntaram em uma vigília no início da noite desta quarta-feira (5) em memória das quatro crianças mortas em ataque na creche Cantinho Bom Pastor. As vítimas são três meninos e uma menina, com idade entre 5 e 7 anos.



Velas e flores foram depositadas na porta da escola. O grupo cantava hinos religiosos e fazia orações pelos mortos. Outras quatro crianças tiveram ferimentos graves e foram internadas em hospital, mas devem ter alta nesta quinta (6).



Ao lado das flores, uma folha de caderno colada no muro da creche trazia a inscrição: “Pai, mãe, suas crianças estão nas orações de Jesus”.



Por volta das 18h, pais de alunos ainda passavam na creche para buscar as mochilas, já que crianças saíram rapidamente do local pela manhã.



Funcionários da creche cobriram a porta com um manto preto e seguiam reunidos no interior da unidade até as 19h.

Os pais foram informados que a creche estudaria a possibilidade de retornar as atividades na terça-feira, mas ainda não há uma decisão oficial sobre a reabertura.



Luiz Henrique de Lima, 25, autor do ataque, se entregou à polícia logo depois das mortes. Segundo a Polícia Civil, ele não tinha apresentado advogado até a tarde desta quarta. A Defensoria Pública também não foi acionada.



Ele tem quatro passagens pela polícia entre 2016 e 2022. A primeira delas, em novembro de 2016, foi uma briga em uma casa noturna. Em março de 2021 ele esfaqueou o padrasto e, em julho do mesmo ano, foi abordado por policiais portando cocaína.