Operação Jornada Legal flagra risco à vida de motoristas profissionais

Detalhamento da fiscalização e dados coletados serão apresentados durante coletiva hoje (29/11), às 15h, em Brasília

Deflagrada na madrugada de hoje (29), a Operação Jornada Legal confirmou a gravidade das condições de trabalho dos motoristas profissionais nas rodovias brasileiras. A força-tarefa composta por Ministério Público do Trabalho (MPT), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) foi realizada em cinco grandes estradas, nos estados de São Paulo, Paraná, Bahia e Rondônia, além do Distrito Federal, e identificou situações alarmantes, que colocam em risco a vida dos profissionais e também daqueles que trafegam nas rodovias.

Foram constatadas jornadas extenuantes, descanso inadequado e insuficiente e uso de substâncias químicas, potencializando o risco de acidente nas rodovias.

Os órgãos vão realizar uma coletiva na tarde de hoje (29), a partir das 15h, no Ministério Público do Trabalho em Brasília, para apresentar os resultados das operações ocorridas nessa madrugada, as maiores irregularidades identificadas, e um panorama da urgente necessidade de regularização do trabalho desses profissionais.

O procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira, o secretário de Inspeção do Trabalho, Luiz Felipe Brandão de Mello, e o gestor do Laboratório Pardini, do Grupo Fleury, Renato Fernandez, serão os porta-vozes das instituições.