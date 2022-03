Operação Joia Rara investiga esquema de desvio de encomendas nos Correios

O investigado pode responder pelo crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, com pena prevista de 2 a 12 anos

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (8), uma operação que investiga um esquema ilegal de desvio de encomendas nos Correios, denominada Joia Rara.

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal de Sergipe. De acordo com as investigações, um funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é o responsável pelos desvios das encomendas postais, supostamente, contendo objetos que tinham como destino uma grande rede de joalheria, com filial em Aracaju.

A ação é resultado do desdobramento de informações fornecidas pela Estatal, em um trabalho conjunto com a PF. O investigado pode responder pelo crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, com pena prevista de 2 a 12 anos.

