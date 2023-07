Operação da PM deixa oito mortos na BA; governo diz que grupo era de facção

A polícia não divulgou a idade dos suspeitos, que foram encontrados pelos militares no Morro do Tigre, região da Chapada Diamantina

São Paulo, SP (Folhapress)

Oito pessoas acusadas de integrarem um grupo criminoso morreram em uma ação policial em Itatim (BA) na manhã deste domingo (30). A Polícia Militar diz que houve conflito e que os agentes foram atacados ao chegar no local.

Foram mortos seis homens e duas mulheres. A polícia não divulgou, até o momento, a idade dos suspeitos, que foram encontrados pelos militares no Morro do Tigre, região da Chapada Diamantina.

SSP diz que mortos eram integrantes de facção criminosa. O grupo era “envolvido com homicídios, tráfico de drogas e roubos” e “se escondia na zona rural”, diz nota da Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

Polícia diz que agentes foram atacados. Em nota, a polícia afirma que recebeu informações sobre a localização dos suspeitos e que foi averiguar. Já em outro posicionamento publicado no Facebook, a PM diz que agentes policiais foram surpreendidos pelo grupo. Os comunicados não esclarecem se as vítimas eram investigadas, se já cumpriram penas por crimes ou se eram foragidos.

“Com informações que na localidade existiam diversos homens armados e grande quantidade de drogas, guarnições foram à região conhecida como Morro do Tigre e ao chegarem foram recebidas a tiros. Na tentativa de cessar a injusta agressão, houve o revide, disse trecho da nota da PM-BA enviada por email.

“Durante incursão, os militares foram surpreendidos com disparos de arma de fogo. Houve confronto e oito suspeitos acabaram feridos. Eles foram socorridos, mas não resistiram”, disse trecho da nota da SSP.

Armas e gramas de droga apreendidas. Segundo a polícia, a guarnição encontrou “uma submetralhadora calibre 9mm, duas espingardas, das quais uma calibre 12 e outra calibre .22, uma carabina calibre .38, três pistolas, sendo duas calibre .380 e uma calibre 765, dois revólveres calibre .38”, além de “284 gramas de cocaína, 133 papelotes de cocaína e 50 gramas de maconha”.

O UOL buscou o Ministério Público baiano para saber se o órgão acompanhou a operação, mas ainda não obteve retorno. A ocorrência foi registrada na 12ª Coorpin (Coordenadoria Regional de Polícia do Interior).

Polícia da Bahia é a que mais mata no Brasil

Dados recentes divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelaram que, juntas, as polícias civil e militar da Bahia foram as que mais mataram pessoas em intervenções.

As polícias da Bahia mataram 1.464 pessoas em intervenções oficiais em 2022, o que representa 22,7% do total das 6.430 mortes das polícias no ano passado. As mortes pelas polícias civil e militar correspondem a 22% de todas as 6.659 mortes violentas do estado em 2022.

No caso de intervenções, as mortes tiveram alta de 9,7% em comparação a 2021. Na soma geral de mortes violentas no estado, na contramão, houve queda de 5,9%.