Operação da PF investiga obras superfaturadas em rodovias de MG

O valor desviado na obra é suficiente para realização de manutenção em 2,1 mil quilômetros de rodovia por um ano

Na manhã desta segunda-feira (24), a Polícia Federal deflagrou a operação “Pares do Rei”, com apoio do Ministério Público Federal, para aprofundar as investigações dos crimes relacionados à execução de obras rodoviárias no norte de Minas Gerais.

O valor desviado na obra é suficiente para realização de manutenção em 2,1 mil quilômetros de rodovia por um ano. Além disso, a PF também apura o envolvimento de pessoas físicas e empresas no esquema do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Nessa fase da operação, 16 policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Guaratinguetá-SP, Botumirim-MG e Montes Claros-MG.

Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, corrupção, fraude à licitação, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas chegam a 51 anos de prisão.