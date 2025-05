Onça circula por cidade no ES e é capturada dentro de garagem de prédio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Policiais militares do Batalhão Ambiental capturaram uma onça-parda que circulou pelo centro da cidade de Iconha, no sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (02).

Vídeos divulgados em redes sociais mostram o animal correndo pela Rua Muniz Freire, no centro da cidade. Assustada, a onça se refugiou na garagem de um prédio residencial.

O Batalhão Ambiental foi acionado para o resgate, que ocorreu por volta de 5h. Toda a região no entorno do prédio foi isolada para que o resgate pudesse ser feito em segurança.

Os policiais usaram equipamentos de contenção e não foi necessária a sedação do animal. Ninguém ficou ferido.

Após o resgate, a onça-parda foi levada para a sede da 4ª Companhia do Batalhão Ambiental, em Cachoeiro de Itapemirim. Lá, foi avaliada por um veterinário do Ifes (Instituto Federal do Espírito Santo).

O felino foi reintegrado à natureza após ser constatado que não tinha problemas de saúde. O local foi indicado por técnicos do Ibama.