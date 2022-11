O que se sabe sobre o ataque armado em escolas no ES

Um homem armado invadiu, na manhã desta sexta-feira (25), duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, e atirou contra alunos e funcionários das unidades. Segundo informações iniciais da polícia, ao menos três pessoas faleceram e outras 11 ficaram feridas. Entre 9h30 e 9h40, o homem entrou na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e realizou diversos disparos com uma pistola e matou dois professores. Após esse primeiro ataque, o criminoso seguiu para a escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, onde matou um aluno.

Ao terminar os ataques, o homem fugiu em seu Renault Duster com as placas tampadas em direção à orla. No início desta tarde, ele foi preso pela polícia. Não foram divulgadas mais informações sobre identidade do autor dos crimes. Veja imagens do local dos ataques: