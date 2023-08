Novo conversível da Rolls-Royce custa R$ 125 milhões

O principal destaque da linha 2024 do Peugeot 208, que logo chegará às lojas, é a oferta do motor 1.0 turbo flex de até 130 cv, inédito na marca.

A Rolls-Royce, reconhecida por seus automóveis luxuosos e exclusivos, acaba de apresentar o Amethyst Droptail. Trata-se da primeira das quatro unidades que serão fabricadas do novo conversível. Batizado de La Rose Noire, o carro tem preço estimado de cerca de US$ 25 milhões, o que dá uns R$ 125 milhões, na conversão direta, sem taxas. O modelo inédito tem motor V12 biturbo de 6,75 litros que gera 601 cv de potência e 65,7 mkgf de torque.

O principal destaque da linha 2024 do Peugeot 208, que logo chegará às lojas, é a oferta do motor 1.0 turbo flex de até 130 cv, inédito na marca. A novidade deve estrear no Brasil em setembro e já foi flagrada pelo site Autos Segredos em um pátio da Stellantis, dona da marca francesa. O hatch era da versão Style – além dela, o carro terá as opções Allure e Griffe. Trata-se do mesmo três-cilindros que estreou em 2021 no SUV compacto Pulse e acaba de chegar à linha 2024 da Strada, ambos da Fiat. Isso porque a marca italiana também pertence à Stellantis. É provável que o 208 com motor 1.0 turbo venha com câmbio automático do tipo CVT, que simula sete marchas. Embora não haja detalhes, é possível que o atual motor 1.6 aspirado de 120 cv continue sendo oferecido na linha.

Na Expointer, feira do setor agropecuário em Esteio (RS), a Mitsubishi oferece bons descontos para as linhas Eclipse Cross, L200 Triton e Pajero Sport. O maior desconto, de R$ 59 mil, é para a picape, que, com isso, sai por R$ 184.990. Para o Eclipse Cross, com os R$ 17 mil de bônus o preço é de R$ 225.900. Porém, quem der um seminovo como parte do pagamento pode obter mais R$ 14 mil de abatimento. Por fim, no caso do Pajero Sport o desconto é de R$ 37 mil. Assim, o SUV de sete lugares pode ser adquirido por R$ 339.990. A ação vai até o dia 3 de setembro e inclui planos de financiamento exclusivos para produtores rurais, com pagamentos semestrais ou anuais, de acordo com os períodos de safra agrícola.

A Caoa voltou a reduzir a tabela dos importados da Hyundai no Brasil. E o destaque é o corte nos preços do SUV Kona elétrico, que no início de julho já havia baixado R$ 70 mil, para R$ 219.990. Agora, com os R$ 30 mil do novo corte, a tabela passou a ser de R$ 189.990. Portanto, ficou abaixo da de modelos híbridos, como o Toyota Corolla Cross, que sai a R$ 202.690. Aliás, com a nova tabela o Kona passa a ser o SUV 100% elétrico mais barato do mercado brasileiro. Para comparação, o Peugeot e-2008, por exemplo, começa em R$ 219.990, o JAC e-JS4 sai a R$ 229.900 e o BYD Yuan Plus, a R$ 269.990. Porém, o Kona tem 4,20 m de comprimento e, portanto, porte similar ao do Volkswagen Nivus.

