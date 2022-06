Nordeste registra maior índice de positividade de Covid-19, diz Dasa

Apenas as regiões Sul e Norte registram queda, segundo levantamento da Dasa. Demais regiões seguem registrando alta positividade

O Nordeste foi a regional com maior índice de positividade de covid-19 em todo o país, segundo levantamento da Dasa. A região passou de 30,84% novos casos positivos em 3 a 9 de junho, para 39,97%, em 10 a 16 de junho, o que indica aumento de nove pontos percentuais. O volume de testes realizados na região aumentou 60% no mesmo período.

Além do Nordeste, os casos positivos continuam crescendo expressivamente em outras regiões do país. O percentual de resultados positivos de 10 a 16 de junho passou de 40,89% para 44,3%, o que significa um aumento de 4 pontos percentuais no país inteiro.

O Distrito Federal registrou a segunda maior alta da semana, em que o índice de positividade cresceu de 49,36% para 55,03%, representando um aumento de 6 pontos percentuais, no mesmo período. A positividade segue crescente também no Rio de Janeiro, com um novo crescimento de 4 pontos percentuais de 10 a 16 de junho comparativamente a semana anterior, de 3 a 9 de junho.

Já São Paulo registrou um aumento de 3 pontos percentuais, passando de 40,62 na semana anterior para 43,47% na semana atual.

Por outro lado, o Sul apresentou queda de positividade de Covid-19. O índice de positividade dessa região caiu de 33,37% na semana de 3 a 9 de junho para 30,29%, em 10 a 16 de junho representando diminuição em 3 pontos percentuais. Apesar do pouco volume de testes realizados no período, a região do Norte também apresentou queda no índice de positividade.