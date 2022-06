Saúde confirma 7º caso de varíola dos macacos

Segundo a pasta, o paciente é um homem, de 34 anos, do Rio Grande do Sul e que acabou de voltar de uma viagem para a Europa

O Ministério da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (17), mais um caso de varíola dos macacos no Brasil.

Segundo a pasta, o paciente é um homem, de 34 anos, do Rio Grande do Sul e que acabou de voltar de uma viagem para a Europa.

O homem está em isolamento domiciliar e tem quadro clínico estável, sem complicações. O caso foi confirmado após análise do Instituto Adolf Lutz, em São Paulo.

No total, o país já registrou sete casos da doença, sendo quatro em São Paulo, dois do Rio Grande do Sul e um do Rio de Janeiro. Além desses, outros nove casos ainda estão em análise.