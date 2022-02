No segundo dia de inscrições do Sisu, o sistema registrou mais de 852 mil inscritos e 1,6 milhão de inscrições

As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 da próxima sexta-feira, 18

O Ministério da Educação divulgou o balanço parcial do segundo dia de inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Na quarta-feira (16), até as 17h, o sistema de inscrição já havia registrado 852.213 inscritos e 1.635.335 inscrições.

O quantitativo de inscrições pode ser até o dobro da quantidade de inscritos, uma vez que cada candidato pode se inscrever em até duas opções de curso.

As inscrições para o Sisu podem ser realizadas até as 23h59 do dia 18 de fevereiro, horário de Brasília, exclusivamente pela internet. A novidade é que as inscrições podem ser efetuadas pelo Acesso Único, que reúne todas as formas de acesso ao ensino superior promovidas pelo MEC. O novo portal oferece mais informações e praticidade. Na parte superior da home, basta clicar em Sisu para visualizar onde se inscrever. Assista ao vídeo com tutorial.

A oferta total para esta edição do Sisu é de 221.790 vagas para mais de 6 mil cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior. Mais de 84,5% das vagas ofertadas são para as instituições federais (universidades e institutos).

Sisu

O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção. Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicadas no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Podem participar do Sisu todos os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021 e não tiraram zero na redação, com exceção dos que prestaram o Exame sem ter concluído o ensino médio e, portanto, declararam estar na condição de treineiro.

Cronograma:

Inscrições: 15 a 18 de fevereiro;

Resultado: 22 de fevereiro;

Matrícula: 23 de fevereiro a 8 de março.

Lista de espera:

De 22 de fevereiro a 8 de março – oportunidade para manifestar interesse em participar da lista de espera:

A partir de 10 de março ocorrerá a convocação dos selecionados por meio da lista de espera.

Informações da Diretoria de Políticas e Programas de Educação Superior da Secretaria de Educação Superior do MEC