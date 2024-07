No ES, mulheres são presas suspeitas de extorquir pastor com mensagens íntimas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Duas mulheres, de 32 e 24 anos, foram presas em Cariacica (ES), na terça-feira (2), suspeitas de extorquir um pastor de 50 anos com mensagens íntimas que teriam sido trocadas entre eles.



Elas exigiam que o líder religioso pagasse uma quantia para que as conversas não fossem divulgadas, segundo a Polícia Civil.



O pastor registrou boletim de ocorrência no dia 25 de junho. Ele afirmou que começou a receber as mensagens de cunho sexual três dias antes.



A suspeita de 24 anos ainda teria ido ao município para encontrar com o pastor. Durante um evento de caridade, ela teria entrado no veículo dele sem permissão para tentar criar provas do suposto relacionamento amoroso.



O líder religioso recebeu novas mensagens enquanto prestava depoimento, segundo a polícia, exigindo o pagamento.



Elas confessaram à polícia que pediram dinheiro ao pastor para não divulgar as conversas. As duas foram presas em flagrante e estão à disposição da Justiça.