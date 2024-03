‘Não quero lembrar disso nunca mais’, diz brasileira vítima de estupro na Índia

No anúncio da nova viagem, Fernanda afirma que está seguindo a vida apesar do crime de estupro do qual foi vítima

A brasileira Fernanda Santos e o marido Vicente Barbera, atacados por um grupo de homens na Índia em fevereiro, anunciaram a chegada em um novo país neste domingo, 10. O casal, que mantém um perfil no Instagram dedicado à viagens, está no Nepal e compartilhou a novidade com os seguidores em um vídeo.

No anúncio da nova viagem, Fernanda afirma que está seguindo a vida apesar do crime de estupro do qual foi vítima. “O que aconteceu na Índia, fica na Índia. Não quero levar essa situação para outros lugares e nem lembrar disso nunca mais na minha vida. A vida continua”, afirmou.

O casal foi atacado por um grupo enquanto acampava no nordeste da Índia em fevereiro. Vicente foi espancado e ameaçado com uma faca e Fernanda, sexualmente violentada. Oito homens já foram presos por suspeita de envolvimento no caso. No início de março, o casal foi indenizado pelo governo indiano em um milhão de rupias, equivalente a cerca de R$ 60 mil.

Ainda na publicação, Vicente acrescentou uma mensagem destinada às mulheres que tenham passado por situação de abuso como a da esposa. “Vocês não precisam se envergonhar, é preciso ser forte e ficar de cabeça erguida. Os culpados são os criminosos e eles pagarão caro”, disse.

O perfil onde o casal compartilha momentos das viagens já soma mais de 400 mil seguidores. Fernanda e Vicente fazem a rota de viagens em motocicletas e afirmam já terem percorrido cerca de 170,000 km em 67 países.